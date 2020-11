Aczino confirmó su participación en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020. En esta ocasión, el duelo se llevará a cabo en República Dominicana el 12 de diciembre.

La Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020 será un evento a puerta cerrada. Aquí, los campeones nacionales de México, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, España, República Dominicana y Puerto Rico competirán por el título de campeón Internacional.

En este contexto, el increíble Aczino buscará el bicampeonato después de haber vencido al argentino Wos en 2017. El rapero luchará este año por obtener de nuevo el tan anhelado título de campeón de la Red Bull Batalla de los Gallos.

“Voy a volver a esta internacional para competir por el bicampeonato. Este año todos hemos vivido muchas cosas que no han permitido que todo transcurra como debe de ser, pero me puse a pensar y no quiero perder el bicampeonato sin competir por él”.

AZCINO cuenta parte de su historia personal en YO Radio

La Final Internacional de este año se vislumbra para ser una final de bicampeones. A continuación los clasificados:

Minos (Bolivia)

Acertijo (Chile)

Valles T (Colombia)

SNK (Costa Rica)

BNET (España)

Skone(España)

Aczino (México)

Rapder (México)

Shield Master (República Dominicana)

Exodo Lirical (República Dominicana)

Yartzi (Puerto Rico)

La Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020 transmitirá en directo a través de Red Bull TV .

Fotos vía Red Bull.