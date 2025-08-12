Revista Marvin

Enlaces rápidos

Agenda

Acusmático II por CeproMusic

/
Agenda
319,184
Acusmático II por CeproMusic

El Ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC, con una propuesta para evocar los deseos, sueños y anhelos que impulsan la creación y la transformación de la realidad.

El ensamble CeproMusic presentará el programa Acusmático II, una experiencia dedicada a la exploración de la música electroacústica. Las obras se transmitirán a través de un sistema envolvente de altavoces que transforma la sala en un espacio de escucha activa e inmersiva, distinto a un concierto tradicional.

El programa Acusmático II  incluye las piezas Anhélus Mei, de Emiliano Ortiz, Aquario, de Sofía Matus Cancino, PostAnthropocene Record No. X.01, de Edmar Soria, Destin/Trouble, de Diego Bermúdez Chamberland, Canamayté de Carole Chargueron y finalmente Urform Piano de Manuel Rocha.

CeproMusic es una plataforma para la creación, interpretación e investigación de la música contemporánea en México. Con una vocación experimental, el ensamble impulsa la difusión de obras que cruzan lenguajes, medios y estéticas.

Acusmático II se llevará a cabo el viernes 15 de agosto a las 19:00 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, Av. Juarez S/N, Centro Histórico de la Ciudad de México.

cepro2
cepro3 1
cepro5
Oscar G. Hernández

Oscar G. Hernández

Hurgando y exhibiendo la médula de la narrativa gráfica, venga de dónde venga, sigue creyendo que lo único que salva a este pinche mundo pandémico es la cultura y el arte; el amor qué. Entre otras cosas, escribe sobre dibujos que hablan y mucho más. oscarghx@marvin.com.mx

    Relacionadas

    Ebo Taylor –leyenda Africana del highlife- es homenajeado por la serie Jazz Is  Dead

    Ebo Taylor –leyenda Africana del highlife- es homenajeado por la serie Jazz Is  Dead

    Juan Carlos Hidalgo

    Noche de Walpurgis en el Goethe

    Noche de Walpurgis en el Goethe

    Oscar G. Hernández

    Convocatoria FAMA 2025

    Convocatoria FAMA 2025

    Oscar G. Hernández

    courtney-barnett-sometimes-i-sit-and-think-and-sometimes-i-just-sit

    Courtney Barnett y el arte de lo simple: A 10 años de su debut discográfico

    Staff

    Ganavya: belleza y espiritualidad que lleva el legado indio al mundo

    Ganavya: belleza y espiritualidad que lleva el legado indio al mundo

    Juan Carlos Hidalgo

    Auditorio BB