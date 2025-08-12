Acusmático II por CeproMusic

El ensamble CeproMusic presentará el programa Acusmático II, una experiencia dedicada a la exploración de la música electroacústica. Las obras se transmitirán a través de un sistema envolvente de altavoces que transforma la sala en un espacio de escucha activa e inmersiva, distinto a un concierto tradicional.

El programa Acusmático II incluye las piezas Anhélus Mei, de Emiliano Ortiz, Aquario, de Sofía Matus Cancino, PostAnthropocene Record No. X.01, de Edmar Soria, Destin/Trouble, de Diego Bermúdez Chamberland, Canamayté de Carole Chargueron y finalmente Urform Piano de Manuel Rocha.

CeproMusic es una plataforma para la creación, interpretación e investigación de la música contemporánea en México. Con una vocación experimental, el ensamble impulsa la difusión de obras que cruzan lenguajes, medios y estéticas.

Acusmático II se llevará a cabo el viernes 15 de agosto a las 19:00 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, Av. Juarez S/N, Centro Histórico de la Ciudad de México.