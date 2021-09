Este año nos está dando la gran dicha de tener de vuelta la música en vivo. Conforme ha transcurrido el tiempo, son cada vez más los festivales mexicanos que anuncian su poderoso regreso, entre ellos el Festival Hipnosis.

El cartel, como era de esperarse, viene con prometedoras bandas, incluyendo a Amparo Carmen Teresa Yolanda, también conocidos por sus siglas ACTY. Si bien los oriundos de Hidalgo ya tuvieron la oportunidad de volver a los escenarios post pandemia, para el Festival Hipnosis planean hacer una actuación memorable que le permita a sus fans descargar la energía acumulada y a su vez, clausurar una era para comenzar a explorar nuevos caminos.

“Con el festival queremos darle fin a nuestro más reciente disco No hay a donde ir, el cual está por cumplir un año. Previo a Hipnosis queremos estrenar una nueva canción que abra paso al siguiente álbum, pero el plan es presentarla por primera vez en vivo durante el show. Es una rola que va a sonar distinto a lo que hemos hecho antes”, explica en entrevista Iván Aguilar, guitarrista de la banda.

Como muchos otros artistas, ACTY aprovechó el tiempo en pandemia para trabajar en nueva música, dando como resultado No hay a donde ir, un disco en en el que a lo largo de nueve canciones se cuenta la historia de un planeta invadido por seres que se alimentan de la energía de sus habitantes, logrando manipularlos a través de mentiras. “Para este álbum viajamos a Aguascalientes y la experiencia fue bastante buena; las canciones fluyeron muy fácil y el hecho de que no hubiera shows, facilitó mucho las cosas”, comenta Iván.

“De cierta forma, la temática de encierro e incertidumbre respecto al futuro, le dio un plus a No hay a donde ir. Justo el título del disco surge de eso, de no tener a donde ir, de estar perdidos”, continúa el guitarrista. Además de la pandemia, para la creación de este material la agrupación encontró inspiración en otras bandas y, como han acostumbrado desde sus inicios, en la literatura.

Mientras que la pandemia nos dejó a todos sin tener a donde ir, ACTY tiene muy en claro hacia donde se dirige. Con su show en el Festival Hipnosis en puerta, nueva música en camino y planes de conquistar tierras extranjeras, la banda continúa dando pasos firmes hacia la cima.

No te pierdas a ACTY en Festival Hipnosis el próximo 6 de noviembre. Aún estás a tiempo de conseguir tus entradas dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.