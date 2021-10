Este mes arrancamos una colaboración con Acqustic, la comunidad de música independiente que debes descubrir, así que mes con mes nos compartirán una panorámica de lo que sucede actualmente en la música en la Península Ibérica, así que presta atención y sube el volumen:

Ley DJ

Navegando en ese estrecho musical que une los mares del indie con la electrónica, ha trabajado con proyectos como Dorian, Punsetes, La Habitación Roja y estamos seguros que te va a poner a bailar.

El pasado mes de septiembre estrenó ‘Una nueva casa’ (ft. Second), el primer sencillo de adelanto de lo que será «YYZ» el nuevo disco que Ley lanzará el próximo año, y cuyas canciones cuentan su experiencia vital desde que se mudó en plena pandemia desde Barcelona (España) a Toronto (Canadá) donde pasó ocho meses de confinamiento.

Turpin

Turpin es un grupo de Madrid en activo desde 2016 y con dos trabajos en el mercado, su música se caracteriza por un despliegue de guitarras con buena carga crítica y mucho pop, actualmente trabaja en el lanzamiento de su nuevo LP: Seres Celestes vs Seres Mediocres, pre producido por Pablo Solana y producido, mezclado y masterizado por Carlos Hernández Nombela (Viva Suecia, Los Planetas, Triángulo de amor bizarro). Actualmente promociona el tercer adelanto del EP venidero:

Hugo Arán

Escuchar la música de este músico, letrista y arreglista es todo un viaje que te lleva de la mano desde el Mediterráneo hasta a Argentina, revisitando los sonidos más swing y jazzeros, que refrescan el oído en esta era de sobresaturación electrónica con esa calidez de la música de otro tiempo.

En octubre presentó Extinciones y sus causas su tercer trabajo auto editado como solista, en el que se evidencia su madurez como creador musical. El recopilatorio se compone de quince canciones de su autoría, en 4 idiomas distintos, y una colaboración con su maestro Márcio Faraco.

Nebraska

Tocan un estilo folk rock con elaboradas melodías y armonías vocales que atrapan y ofrecen algo poco común hoy en día, que te hará querer tomar carretera porque sus canciones son el OST perfecto de cualquier road trip.

Este otoño Nebraska estrenó “La Función” una potente canción con tintes de folk, donde cada elemento tiene sentido y completa el trabajo. Es la primera grabación del quinteto donde se evidencia la participación de otros músicos, con unos vientos que ensalzan y llenan de epicidad a la canción. Los arreglos de voces siguen teniendo gran protagonismo, fácilmente reconocerás las influencias de The War On Drugs, Of Monsters & Men o Kings Of Leon.

The Noises

Un mes después del comienzo del confinamiento pandémico 5 tipos enclaustrados en diferentes lugares de Madrid juegan con samples, comparten ideas a través de Skype, mezclan guitarras afiladas, sintetizadores y voces de fiesta. Experimentan hasta la saciedad y construyen canciones desde cero y en la distancia dan vida a una nueva etapa de este proyecto que en más de 15 años de existencia ha mutado por diferentes sonidos. Música indie de base a veces más rock y otras más pop.

Actualmente The Noises comparte ‘Canadá‘, la primera de cuatro historias que la agrupación nos irá desvelando poco a poco a manera de singles, este primer capítulo de la historia, como en la vida misma, todo empieza, se desarrolla y antes de que las cosas se deterioren; explotan. Sin duda un ejercicio de honestidad musical que nos hará pensar.

Esperamos que disfrutes de las recomendaciones de Acqustic tanto como nosotros lo hicimos al descubrirlas y compartirlas contigo, espera muy pronto más recomendaciones desde el otro lado del Atlántico.