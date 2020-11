Hace poco más de un mes, Accept puso en circulación el video-sencillo “The Undertaker”. Si bien la canción no es mala, tampoco parecía estar al nivel de expectativa que suele tener el nombre de la banda. Sin embargo, hace unos días lanzaron el video con letra de “Too Mean To Die”, la canción que le da nombre a su nuevo disco, disponible vía Nuclear Blast a partir del 15 de enero e inmediatamente se redimieron.

TXT:: Luis Jasso

Es así que en tiempos de incertidumbre como los que vivimos, quedó claro que siempre puedes confiar en que Accept no te defraudará y que ellos no dejaran que nada ni nadie, ni mucho menos un virus, los detenga.

“Too Mean To Die”, la canción, es un tema lleno de poder incontrolable y energía pura, que desde sus primeras notas está destinado a sacudir a todo mundo, sacarnos del letargo y depresión de la pandemia. La banda es una pieza fundamental del metal europeo consolidado en los 80, y esta canción es un recordatorio preciso y contundente del por qué. Heavy Metal clásico con buena velocidad, riffs que a la primera escucha se quedan grabados, Mark Tornillo en excelente forma vocal, excelentes solos y mucha energía.

Al respecto, el genio detrás de la banda, Wolf Hoffman comentó: “No queríamos que los eventos actuales en el mundo nos detuvieran, queríamos darle a los fans un disco de metal puro, sin compromisos con nadie, directo y pesado, aunque acompañado con un guiño: ¡somos demasiados malos para morir! Ya sabes, hierba mala nunca muere y en Accept no nos permitimos el lujo de decaernos”.

Y justamente así suena el nuevo tema, potente, irreverente y con ganas de subirle el volumen a 12. El sentimiento general es de invencibilidad. El disco estará disponible en CD, caset, vinil doble en ocho colores diferentes y edición especial de lujo que contendrá el compacto, un vinil doble de color, una serpiente, parche con la portada del disco y un autógrafo de toda la banda, además de acceso ilimitado al mismo en todas las plataformas digitales. ¡Muy recomendable!