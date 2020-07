El AC Milan de la liga italiana de fútbol se convirtió el día de hoy en el primer equipo en firmar con Roc Nation, la agencia del rapero Jay-Z.

Además de recientemente añadir a su lista a futbolistas como Marcus Rashford, Jay-Z y su agencia siguen adentrándose en el mundo del fútbol, ahora firmando con un club histórico.

El anuncio se hizo oficial a través de las redes sociales del club y de la agencia:

Welcome to the Family 🙌 #MilanNation @RocNation pic.twitter.com/Kjf699WU2B

— AC Milan (@acmilan) July 9, 2020