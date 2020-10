Después de un montón de misterio e insinuaciones de un gran regreso de AC/DC, ahora ya es oficial. La banda está de vuelta con un lineup de lujo y un primer sencillo que nos ha dejado boquiabiertos.

Este nuevo track que lleva por título “Shot In The Dark” nos deja ver el regreso de la banda a la música, teniendo nuevamente como integrantes a Brian Johnson y Phil Rudd junto con Angus Young, Stevie Young y Cliff Williams.

El tema fue descrito por Angus Young como “un fuerte sencillo de un poderoso álbum de rock” y una canción que al escucharla inmediatamente te das cuenta que es AC/DC. “Shot In The Dark” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y te le dejamos acá abajo:

Junto con el estreno de “Shot In The Dark”, AC/DC ya también reveló que se viene un álbum completo. Inicialmente el anuncio se hizo con diversas imágenes proyectadas en algunas grandes ciudades del mundo como Londres y después ya finalmente dieron todos los detalles.

El álbum llevará por título Power Up, fue producido por Brendan O’Brien y se tiene programado vea luz el próximo 13 de noviembre. Incluso ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Y hablando de este gran regreso de AC/DC, Angus Young le dijo a NME:

Nos reunimos en 2018 y trabajamos en un montón de ideas que Malcolm [Young] y yo habíamos tenido a lo largo de los años. Había temas de AC/DC en los que nunca tuvimos la oportunidad de trabajar y fue genial que todos quisieran ser parte de ellos. Logramos recuperar lo que el mundo ha conocido como AC/DC desde 1980, cuando Bon Scott falleció.

Igual no dejes de estar al pendiente de las redes sociales de la banda que seguro hay más sorpresas por venir. Y te dejamos también el tracklist de Power Up.

Tracklist:

1. Realize

2. Rejection

3. Shot In The Dark

4. Through The Mists Of Time

5. Kick You When You’re Down

6. Witch’s Spell

7. Demon Fire

8. Wild Reputation

9. No Man’s Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red

Créditos foto de portada: Josh Cheuse.