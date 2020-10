El regreso de AC/DC con Brian Johnson y Phil Rudd es algo que nos tiene a todos anonadados. Y dándole seguimiento a este gran suceso, la banda estrenó el videoclip oficial de “Shot In The Dark”, su primer sencillo.

El track ya había sido lanzado a inicios de mes junto con el anuncio de que pronto estrenarán nuevo material discográfico. Pero ahora ya lo acompañaron con un poderoso audiovisual dirigido por su colaborador de hace ya un largo tiempo, David Mallet.

En el clip se le puede ver al nuevo lineup tocando la canción con letras enormes al fondo que dicen AC/DC en color rojo, el cual parece ser será significativo durante esta era. Chécalo a continuación:

“Shot In The Dark” es el primer sencillo de Power Up, el nuevo álbum de AC/DC. Anteriormente Angus Young ya había descrito el track como un “fuerte sencillo de un poderoso álbum de rock”.

Con este nuevo disco, se marca el regreso de la banda acompañados por Brian Johnson, quien dejó la agrupación en 2016 por una severa pérdida auditiva, y Phil Rudd quien salió durante el tour Rock or Bust por haber sido declarado culpable por posesión de drogas y amenazas de muerte en 2015.

Power Up de AC/DC se tiene planeado llegue a nosotros el próximo 13 de noviembre. Ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí e igual “Shot In The Dark” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Foto de portada: Prensa.