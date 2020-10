Como ya sabemos, AC/DC está por hacer su regreso triunfal con su nuevo álbum Power Up. Y recientemente la banda reveló que éste será un disco del que Malcolm Young estaría orgulloso.

Hablando sobre el nuevo álbum en un video de YouTube, la banda reveló que éste es un testamento a la memoria de Young, quien fue co-fundador de AC/DC y que falleció en 2017 después de una larga batalla contra la demencia.

“Sé que Mal ya no está con nosotros”, dijo su hermano Angus Young. “Pero él está ahí con nosotros en espíritu. Ésta banda era su bebé, su vida. Siempre fue un… ‘sigue adelante’.”

Y apuntando a una copia del álbum, Brian Johnson agregó: “Él estaría muy orgulloso de esto.”

“Su gran frase, de vez en cuando decía: Si eres músico, es un poco como estar en el Titanic”, continuó Angus. “La banda se hunde con el barco. Así es como lo veía.”

Además de esto, también se ha dicho que el espíritu de Malcolm Young recorre el nuevo álbum de AC/DC, ya que escribió una selección de riffs que han sido incluidos en dicha producción.

Power Up marca el regreso de AC/DC con Brian Johnson y el baterista Phil Rudd. Incluso hace unos días la banda lanzó ya el primer sencillo titulado “Shot In The Dark”, mientras que anunciaron que el álbum completo verá luz el próximo 13 de noviembre.

Ya puedes escuchar “Shot In The Dark” en todas las plataformas digitales y pre-ordenar el disco dando click aquí.

Foto de portada vía Facebook de la banda.