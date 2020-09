Todo parece indicar que AC/DC ha confirmado su regreso junto con el vocalista Brian Johnson y el baterista Phil Rudd. Esto debido a una serie de fotos que fueron posteadas en línea.

De acuerdo a un sitio de fans brasileño, las fotos del regreso de este poderoso line-up fueron publicadas en el sitio web oficial de la banda. Sin embargo, al poco rato fueron eliminadas completamente.

Las imágenes mostraban a AC/DC en el que parecía eran las grabaciones de un videoclip. Y en ellas se podía ver al baterista Phil Rudd tocando con el guitarrista Stevie Young por primera vez. Además de que por sí esto fuera poco, el que también aparece es el vocalista Brian Johnson, quien en 2016 dejó la agrupación debido a una gran pérdida auditiva.

Según mencionó el club de fans, las fotos fueron tomadas a inicios de este año en Europa. Y para nuestra suerte, al menos ellos alcanzaron a guardarlas y subirlas a internet. Así que te las dejamos a continuación:

These were posted earlier today… With strong RUMOURS that an album will follow this November. Follow AC⚡️DC’s socials for an official announcement. Until then, enjoy the possibility. pic.twitter.com/epZ9sX0Y3Y

— Mitch Lafon (@mitchlafon) September 19, 2020