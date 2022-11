Disney Plus ha anunciado la llegada de un nuevo documental sobre la historia de los Abbey Road Studios, y ya tenemos el primer vistazo.

Los famosos estudios de grabación ubicados en Londres han sido casa de algunos de los éxitos más grandes de la música, incluidos varios de The Beatles. Es por ello que la fotógrafa e hija de Paul McCartney, Mary McCartney, ha decidido llevarnos en un nostálgico y mágico recorrido por la historia Abbey Road con If these walls could sing.

“Cuando entras en un lugar con tanta historia a su alrededor, es algo sagrado en cierto modo. La gente quiere venir aquí. Quieren el sonido de Abbey Road”, dice Elton John al inicio tráiler. “Esta era nuestra casa, pasamos mucho tiempo aquí”, agrega Mary a la par que se muestran imágenes de sus días de bebé en los estudios.

Asimismo, Paul McCartney aparece en el tráiler recordando un instrumento que solían usar los Beatles, mismo que al darse vuelta, lo vuelve a encontrar. Ringo Starr, Nile Rodgers, Noel Gallagher, Roger Waters, Celeste y George Lucas son otras de las celebridades que aparecerán en el documental.

If these walls could sing se estrenará el próximo 16 de diciembre a través de la plataforma de Disney Plus. Checa a continuación el tráiler:

Foto de portada vía YouTube.