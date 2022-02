Abbath es uno de los nombres más característicos de la escena metalera noruega. Sin purismos, el ex Immortal es una leyenda del black metal tanto por su característica voz e imagen como por su personalidad. Comenzó su carrera solista en 2015 y de inmediato estableció que su capacidad musical y carisma lo mantendrían vigente.

TXT:: Luis Jasso

Este 2022, tras dos años de preparación, está listo su tercer álbum, Dread reaver. En palabras de Season of Mist, su sello discográfico, se trata de una fusión de sus dos anteriores, Abbath (2016) y Outstrider (2019); un disco lleno del metal más oscuro y digno para acompañar viajes épicos y batallas. Contiene ocho temas originales y un cover a “Trapped under ice” de Metallica, y deja claro que Olve Eikemo ha logrado superar su adicción al alcohol y enfocarse en la composición. En 2019, el exceso de fiesta causó el final intempestivo de una gira por Sudamérica y lo llevó a enlistarse en una clínica de rehabilitación.

Dread reaver es un disco en el cual temas como “Acid haze”, “Scarred core”, “The deep unbound” y “Dread reaver” muestran la capacidad del músico para internarse en los extremos del black metal, heavy metal y hard rock. Es decir, hay un poco de todo, incluidos guiños al NWOBHM y al thrash, pero al final suena decididamente a Abbath. En este disco las letras están basadas en la figura histórica de Othryades, el último guerrero en pie de los 300 de Esparta. Son narraciones llenas de violencia, tristeza y determinación, características todas del carácter del músico que con este nuevo material busca seguir su camino creativo.

Entonces, Abbath y Season of Mist lanzarán Dread reaver el 25 de febrero. La portada fue creada por Bjørn Stian Bjoarvik (Immortal) y contará con el apoyo de los sencillos “Dream cull”, “Dread reaver” y “The book of breath”. La apuesta es grande, tanto que, para el sello, si Ace of Spades catapultó a Motörhead a la fama, entonces Dread reaver llevará a Abbath a la cima del movimiento de metal extremo.

Como siempre, la mejor descripción de la música depende de cada quien, pero este tema en concreto vale la pena ser escuchado con audífonos para que la producción no se pierda en el ambiente. ¡Altamente recomendable!