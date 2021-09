Ahora sí a sacar esa dancing queen que llevan dentro porque ABBA está de regreso con nueva música y un concierto que revolucionará la industria.

La reunión de este cuarteto es algo que ha estado en pláticas desde 2017, cuando inicialmente se dijo que volverían a los escenarios para 2019, cosa que no sucedió. Tras esto, los rumores ya corrían también con el lanzamiento de nueva música y aunque en diversas ocasiones los mismos integrantes de ABBA lo confirmaron, nada se había concretado hasta ahora.

El día de hoy, los iconos del pop hicieron el anuncio oficial de que su reunión ya es una realidad. De inicio, la banda liberó en plataformas digitales los temas “I still have faith in you” y “Don’t shut me down” junto con la sorpresa de que ésta no es la única música, sino que tienen un álbum completo en puerta.

Titulado Voyage, este nuevo material fue grabado en el estudio de Benny (guitarrista de la banda) ubicado en Estocolmo y su estreno mundial está programado para el próximo 5 de noviembre a través del sello discográfico Universal Music Group, convirtiéndose en el primer material que ABBA lanza en 40 años.

Asimismo, el combo de origen sueco confirmó que el 27 de mayo de 2022 realizarán un especial y revolucionario concierto en el ABBA Arena, un estadio de última generación ubicado en el Parque Olímpico Queen Elizabeth de Londres. Pero no será cualquier presentación, ya que en sí la banda estará interpretando sus éxitos y nuevas canciones de forma digital con el apoyo de una banda en vivo.

Para sacar adelante este innovador show y capturar a la perfección sus versiones digitales, durante meses ABBA estuvo trabajando con un equipo de 850 personas de Industrial Light & Magic, compañía fundada por George Lucas, quienes se encargaron de capturar los movimientos e interpretaciones de los cuatro miembros de la banda.

Hablando de esto, en un comunicado ABBA comentó: “Ha pasado mucho tiempo desde que hicimos música juntos. Casi 40 años, en realidad. Tomamos un descanso en la primavera de 1982 y ahora hemos decidido que es momento de terminarlo. Dicen que es una locura esperar más de 40 años entre álbumes, por lo que hemos grabado al sucesor de The visitors”.

“A decir verdad, la principal inspiración para volver a grabar provino por involucrarnos en la creación del concierto más extraño y espectacular que puedas imaginar. Vamos a poder sentarnos con la audiencia y veremos a nuestros yos digitales interpretar nuestras canciones en el escenario de un estadio hecho para este concierto ¡Extraño y maravilloso!”, agregó.

Igual toda la información sobre venta de boletos y la pre-orden del disco la puedes consultar dando click aquí. Y ojo, que quien reserve Voyage, podrá ver antes que nadie el video oficial de “I still have faith in you”.

