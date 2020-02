Después de años de que ABBA negara una reunión, en 2018 la banda por fin lo hizo. Y ahora la buena noticia, es que Benny Andersson confirmó que la agrupación posiblemente estará estrenando nueva música después del verano de este año.

Anteriormente la banda ya había anunciado la existencia de dos nuevas canciones: I Still Have Faith In You y Don’t Shut Me Down. Dejando en duda la posibilidad de un álbum completo, pero asegurando que realizarían algún tipo de mix con ellas. Sin embargo, estas nunca fueron publicadas.

Y parece ser que el 2020 será el año en que por fin llegue música nueva por parte del icónico grupo, quienes no estrenaban material desde que en 1982 compartieron Thank You For The Music. La noticia se dio a conocer a través de un video publicado en la cuenta de Twitter ABBAtalk.

En el video se le escucha a Benny Andersson comentando:

Están en camino, yo supongo que después del verano. Pero sólo puedo suponerlo porque no estoy realmente seguro.

De igual forma cuando un reportero le pide hacer la promesa de que ahora sí sea en serio la publicación de nuevas canciones, el cantante le explica que no puede hacerlo. Y añade que si por él fuera, se realizaría durante el mes de septiembre, sin embargo no es una decisión que él pueda tomar solo.

😲 New #ABBA songs in September 2020? 😍 “That’s what we’re aiming for,” says Benny 🤞🏻 pic.twitter.com/LmFTBoYVJi — ABBAtalk (@abbatalk) February 1, 2020

Antes de que hicieran oficial su regreso, ABBA hizo su primera presentación en décadas en una fiesta privada en Estocolmo, Suecia, su lugar de origen. Esto sólo como una pequeña celebración por el 50 aniversario.

Después de ese fugaz regreso, se especuló un tour virtual organizado por Simon Fuller en conjunto con Universal Music Group. El cual se llevaría a cabo utilizando hologramas de los cuatro integrantes.

Por el momento ya es un hecho que ABBA está de vuelta y que próximamente sí tendremos música nueva. Sólo nos queda esperar y ser pacientes porque seguro lo que nos presentarán hará que valga la pena todo.

Foto de portada vía Facebook ABBA.