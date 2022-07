Se ha confirmado que pronto HBO Max agregará a su catálogo contenido de la productora y distribuidora independiente A24.

Según informó Screen Rant, la plataforma se ha aliado con A24 para incluir en su catálogo una selección especial de películas. Si bien otros servicios de streaming como Netflix, MUBI y Amazon ya cuentan con algunos títulos, el plan es que HBO Max sea el que aloje la colección más grande.

Entre los filmes que gracias a este acuerdo llegarán a HBO Max, se encuentra el documental de Amy Winehouse de Asif Kapadia, Ex-Machina de Alex Garland, Enemy de Denis Villeneuve, Cómo enamorar a una chica punk de John Cameron Mitchell, Life after Beth de Jeff Baena, y más.

Además, recordemos que la plataforma ya cuenta otros títulos de A24, incluyendo Apóyate en mí (Andrew Haigh, 2018), Whitmer Thomas: El chico dorado (Clay Tatum, Whitmer Thomas, 2020), The adderall diaries (Pamela Romanowsky, 2015) y la serie Euphoria (Sam Levinson). Los nuevos largometrajes probablemente se estrenen el próximo 27 de agosto.

A continuación puedes checar la lista de las películas confirmadas:

Amy (Asif Kapadia, 2015)

Barely Lethal (Kyle Newman, 2015)

The captive (Atom Egoyan, 2014)

Charles Swan (Roman Coppola, 2013)

Dark Places (Gilles Paquet-Brenner, 2015)

The End of the Tour (James Ponsoldt, 2015)

Enemy (Denis Villeneuve, 2014)

Ex-Machina (Alex Garland, 2015)

Ginger & Rosa (Sally Potter, 2013)

Cómo enamorar a una chica punk (John Cameron Mitchell, 2018)

Laggies (Lynn Shelton, 2014)

Life After Beth (Jeff Baena, 2014)

Locke (Steven Knight, 2014)

Mississippi Grind (Ryan Fleck, Anna Boden, 2015)

Mojave (William Monahan, 2016)

El año más violento (J. C. Chandor, 2014)

Obvious Child (Gillian Robespierre, 2014)

Remember (Atom Egoyan, 2016)

Revenge of the Green Dragons (Andrew Loo, Andrew Lau, 2014)

La habitación (Lenny Abrahamson, 2015)

El cazador (David Michôd, 2014)

Slow West (John Maclean, 2015)

Hijo del crimen (Julius Avery, 2015)

The Spectacular Now (James Ponsoldt, 2013)

Tusk (Kevin Smith, 2014)

Bajo la piel (2014)