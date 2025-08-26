A L, Brainscratch, Boa Salsa, Yvan Volochine en Venas Rotas

Este jueves la tienda de vinilos de punk, subgéneros y músicas alternativas, Caja de resonancia de proyectos DIY, presenta a: A L, Brainscratch, Boa Salsa, Yvan Volochine para hacer retumbar el número 77 de la calle Morelia en Venas Rotas Discos.

A L

Letras rojas afiladas y voces perdidas, para esas noches en la ciudad donde todo parece ser falso.

@silencio.epi

Brainscratch

Brainscratch implementa la música como un reseteo cerebral y musical.

Hijxs pródigos del planeta dubstep, buscan mezclar el breakcore con el house, el cyberpunk y el techno. Musica del futuro para oídos aturdidos.

@_brainscratch

Boa Salsa

Proyecto musical de baja fidelidad, utiliza imperfecciones sonoras como parte de su estética, tambores espasmódicos y explosivos, sobre ambientes sonoros.

@murdanmal

Yvan Volochine

Yvan Volochine es un guitarrista, compositor y multi-artista francés. Especialista del harsh noise, usa prácticas no convencionales para producir una atonalidad corrosiva sorprendentemente musical tocando tanto con su guitarra eléctrica como con el PA, con un enfoque sobre la percepción sensorial del sonido en el espacio.

@sepentrion_

https://yvanvolochine.com

A L, Brainscratch, Boa Salsa, Yvan Volochine con tokin el jueves 28 de agosto 20:00 hrs en Venas Rotas Discos, Morelia 77, Colonia Roma Norte, CDMX.