Sin duda, las series y películas cuentan con tantas características que podemos apreciar que es difícil captar hasta el mínimo detalle. Los cameos sin duda suelen ser la excepción… en la mayoría de las veces.

Estas breves apariciones que incluso pasan desapercibidas por muchos ya no son exclusivas de los actores o actrices. Músicos, comediantes e incluso deportistas han sido de parte de estas interesantes apariciones ante las cámaras.

Es por eso que hoy recordaremos algunas de las más épicas tanto en películas como en series.

Kary Perry – “How I Met Your Mother”

Katheryn Elizabeth Hudson, mejor conocida como Katy Perry fue Honey en la famosa serie, “How I Met Your Mother”, en donde interpreto a la prima de Zoe, quien era pareja de Ted Mosby. Su breve aparición la puedes encontrar en el capítulo 15 de la temporada 6.

Michael Jackson – “Men in Black 2”

Michael Jackson, también conocido como El Rey del Pop, tuvo una aparición en la película “Men in Black 2”, en donde interpretó al Agente M.

Esta breve aparición significo mucho para el cantante, pues se dice que le insistió en diferentes ocasiones a Barry Sonnenfeld, directo de esta saga, que lo dejara participar en la película.

David Bowie – “Zoolander”

El extraordinario músico y compositor británico, David Bowie, tuvo una cameo en la película “Zoolander”, en donde él se declara juez del desfile de Derek y Hansel.

Ed Sheeran – “Game of Thrones”

Ed Sheeran, puede presumir que fue parte de la exitosa serie “Game of Thrones”, pues tuvo una breve aparición como soldado Lannister en la temporada siete.

Este se encuentra con Arya Stark, cuando ella iba de vuelta hacia Winterfell, y aunque su cameo fue de unos breves segundos, más adelante se dio a conocer que había pasado con su personaje, al cual le quemaron la cara.

Carrie Fisher y James Earl Jones -“The Bib Bang Theory”

Star Wars, estuvo presente en “The Bing Bang Theory” pues Carrie Fisher fue parte de la aclamada serie,en donde hizo de sí misma y regaña a Sheldon y a James Earl Jones (quien es la voz de Darth Vader) por tocar su puerta a altas horas de la noche y salir corriendo.

Neymar – “La casa de papel 3”

De principio, cuando la tercera temporada fue estrenada el 19 de julio de 2019, la serie no contaba con el cameo de este futbolista, pues este tenía acusaciones en su contra por una presunta violación, pero tras archivar el caso por falta de pruebas, actualizaron los capítulos y es ahí en donde podemos ver al futbolista brasileño tener una conversación con Berlín y el Profesor en los capítulos 6 y 8.

Miley Cyrus – “Two and a Half Men”

Missi fue el papel que Miley Cyrus interpretó en “Two and a Half Men”, serie protagonizada por Jon Cyrer, Angus T. Jones y Ashton Kutcher.

“Do you know what the lollipop´s for”, es el capítulo donde Cyrus, interpreta a una joven sureña, hija de unos de los amigos de Walden (Kutcher). Esta se queda un tiempo con los chicos y después de conocer aJake, se vuelve su pareja, causando algunos problemas entre ellos.

Cate Blanchett – “Hot Fuzz: Súperpolicias”

La talentosísima actriz, Cate Blanchett, tuvo un cameo en la película dirigida por Edgar Wright, “Hot Fuzz”.

Wright, le pregunto a la actriz si quería formar parte de esta película tras escuchar que ella era fan de “Shayb Of The Dead”, a lo que ella contesto que sí. Este podría ser uno de los cameos más curiosos de los que hemos mencionados pues la actriz usa una mascarilla durante su tiempo en escena por lo que es difícil reconocerla.

Sin duda, los cameos son ese factor sorpresa que siempre vamos a agradecer.