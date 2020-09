Cuando escuchamos hablar de películas animadas automáticamente pensamos en películas para niños, pero no siempre es así. La realidad es que como en todo género hay para todo tipo de gustos, desde historias conmovedoras hasta algunas con una temática más profunda.

Por ello hoy te traemos estas 7 recomendaciones de películas animadas que tienes que ver si o sí.

Las trillizas de Belleville (2003)

Dirigida por Sylbain Chomet, esta película de origen francés cuenta la historia de Champion, quien ha sido adoptado por su abuela Madame Souza y es un un niño solitario. Cuando ella se da cuenta de que el niño sólo es feliz cuando monta una bicicleta, lo somete a un riguroso entrenamiento. Años después, Champion ya está preparado para participar en la carrera ciclista más famosa del mundo: el Tour de Francia.

Despertando a la vida (2001)

Este largometraje animado de origen estadounidense, dirigido por Richard Linklater, sigue a un anónimo protagonista que mantiene conversaciones con distintas personas, personas que parecen entrar y salir de su vida. En estas conversaciones se tocan temas que aquejan al ser humano que al parecer no tiene respuesta, como la vida, la religión, los sueños etc.

Un filme animado dirigido completamente a un público adulto.

El gigante de hierro (1999)

Esta película de Warner Bros. Pictures, dirigida por Brad Bird, está basada en el libro infantil escrito en 1968 del poeta británico Ted Hughes, y cuenta la historia de la amistad entre un niño y un robot, cuyo apetito de metal es insaciable. Esta amistad comienza a correr peligro cuando el gobierno comienza a investigar la extraña existencia de aquel robot gigante.

Persépolis (2007)

La película francesa dirigida por Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, “Persépolis”, cuenta la conmovedora historia de una niña iraní desde la revolución islámica hasta nuestros días. Nuestra protagonista, Marje, es testigo del control fundamentalista de su país y es ahí cuando decide rebelarse contra aquellas políticas estrictas.

Esta película está basada en la novela gráfica homónima de Marjane Satrapi, y fue merecedora a una nominación a Mejor largometraje de animación por parte de la academia en 2007.

La canción del mar (2014)

Esta película animada de origen irlandés, dirigida por Tomm Moore, cuenta la historia del viaje a casa del último Niño Foca.

Cuando la madre de Ben desaparece, él y su hermana Saoirse son enviados a vivir con su abuela a la ciudad. Cuando deciden volver a su casa junto al mar, su viaje se convierte en una carrera contra el tiempo a medida que se internan en un mundo que Ben sólo conoce a través de las leyendas que le narraba su madre. Ben pronto se da cuenta de que Saoirse será la clave para su supervivencia.

Este filme de animación fue nominado en los Premios Oscar de 2014 a Mejor largometraje de animación.

Your name (2016)

“Kimi no na wa” (traducida al inglés como “Your name”), es una película japonesa, dirigida por Makoto Shinkai, en donde se presenta la historia de Taki y Mitsuha, quienes descubren que mientras duermen sus cuerpos se intercambian, al darse cuenta de esto, ambos comienzan a comunicarse por medio de notas creando así un vínculo que va más allá de lo romántico.

Arrugas (2011)

Dirigida por Ignacio Ferras, este filme de animación española sigue a Emilio y Miguel, dos ancianos que se conocen en el geriátrico que residen y se hacen amigos. Emilio que padece de Alzheimer, es ayudado por Miguel y otros compañeros para evitar que lo lleven a la planta de los desahuciados creando un plan que llena de humor y ternura el día a día de la residencia.