Me atrevo a decir que el género documental en el cine, es de los más importantes, pues este se convierte en una herramienta de investigación que nos acerca a temas de suma importancia a nivel social.

Hay de todo tipo, desde los que se centran en la vida de alguien en específico, hasta el que narra hechos históricos que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad.

Sin duda, este género ha tomado fuerza a lo largo de los años, incluso hay títulos que rompieron la taquilla a la hora del estreno, por eso hoy haremos una lista de los 6 documentales más taquilleros en la historia a nivel mundial.

1.Micha-el Jackson: This is it

Dirigido por Kenny Ortega, “Michael Jackson: This is it”, ocupa el puesto número uno al ser el documental más taquillero en la historia, recaudando más de 250 millones de dólares.

Este filme fue el último que Michael Jackson realizó antes su sorpresiva muerte y consiste en los ensayos y la realización de los conciertos de esta gira homónima, así como también nos permite ver la vida del Rey del Pop en sus últimos días de vida.

2.Fahrenheit 9/11

Esta película documental, dirigida por Michael Moore y lanzada el 10 de septiembre de 2004, cuenta la controvertida elección de Georgde W. Bush en el 2000 siguiendo sus pasos desde que era un petrolero hasta que se convirtió en presidente de los Estados Unidos.

Este documental recaudo 198,2 millones de dólares, quedando así en el segundo puesto.

3.Space Station 3D

Dirigida por Toni Myers y narrada por Tom Cruise, “Space Station 3D”, cuenta la historia de cómo 16 naciones se unen para crear un laboratorio en el espacio exterior que servirá para el estudio de los efectos a la larga exposición a la gravedad cero.

Esta película documental se lleva el tercer lugar de documentales más taquilleros a nivel mundial al recaudar 114,3 millones de dólares.

4.El viaje del emperador

Titulado originalmente como “La Marche de l’empereur”, este documental de origen francés lanzado en 2005, es la historia que hay detrás de la emigración de los pingüinos en la Antártida.

Este documental fue un éxito pues pese a lo difícil que puede ser realizar un filme bajo las condiciones climáticas que ofrece la Antártida, así como el seguir todo el proceso que conlleva la emigración de estos animales, Luc Jacquet, retrata de una manera casi poética la travesía que viven los pingüinos años con año.

Este filme fue reconocido por la academia al ganar la categoría a Mejor documental en 2005 y se lleva el cuarto lugar pues recaudo 113,4 millones de dólares.

5.Justin Bieber: Never Say Never

“Justin Bieber: Never Say Never”, es un documental que retrata los inicios y el camino a la fama del cantante canadiense Justin Bieber.

Con una duración de 120 minutos, esta película documental nos enseña el fenómeno musical en el que Bieber se convirtió y todo el trabajo y obstáculos que este encontré en su camino al éxito.

Este filme fue lanzado el 11 de febrero de 2011 y recaudo 98,4 millones de dólares en taquillas a nivel mundial.

6.Earth

Dirigido por Alastair Forthergil y Mark Linfiedl, “Earth”, es el 6to lugar recaudando 97,1 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

“Earth”, pretende impactar a sus espectadores a través de paisajes maravillosos y la fauna que lo habita, siguiendo una línea cronológica que va desde el impacto de del asteroide que desplazó el eje de rotación terrestre dando inicio al ritmo de las estaciones.