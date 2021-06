Llega la 5ta Feria de la Historieta de Autor con una edición virtual super franco-mexicana.

La Feria de la Historieta de Autor llega a su edición número 5 con una amplia oferta de actividades relacionadas a la novela gráfica, cómic alternativo, historieta de autor, fanzines, novela gráfica audiovisual, expo virtual, talleres, master class y mucho más.

Esta feria desde su creación ha tenido el objetivo de ser un espacio para creadoras y creadores independientes de propuestas originales, en esta ocasión podrás ver y escuchar a autorxs como Soizick Jaffre autora que forma parte de la antología Drawing Power, Womens stories of sexual violence harrasment and survival (Premio Eisner 2020). Chloé Wary ganadora de varios premios entre los que incluye el premio del público de France Televisón. Las geniales Iurhi Peña y Mónica Quant son parte también de esta enorme programación, entre los que se encuentra grandes talentos además de fanzinologos, historiadores del arte, gestores, e incluso organizadores del Festival Internacional de Angouleme y la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.

Te dejamos aquí la programación para que te vayas organizando y no te pierdas ninguna actividad. La Feria va de del jueves 24 al viernes25 de junio con actividades desde el 21. Todo desde el Face del IFAL. Aquí el LINK del evento.