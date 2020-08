Tras la recién cancelación de varias producciones (en gran parte a causa de la crisis sanitaria y económica causada por la COVID-19), decidimos hacer una recopilación de cinco series que fueron canceladas causando inconformidad por parte de sus fans.

1.Vikingos

La serie creada por Michael Hirst, trasmitida por History Channel fue cancelada tras seis temporadas al aire.

Con un total de 89 episodios, la serie se despidió de sus fans el 4 de diciembre tras el estreno de su última temporada.

La cancelación de esta producción causo el disgusto entre algunos fans que consideraban a “Vikingos” una serie con mucha potencial, sin embargo, “Valhalla” será el título del Spin off que se le realizará a esta saga.

2.Limitless

Limitless fue la adaptación televisiva de la película de 2011 “Sin Limites”. Transmitida por CBS y protagonizada por Jake McDorman y Jennifer Carpenter, la producción fue cancelada en Mayo de 2016 tras una temporada al aire.

La abrupta cancelación de esta serie desconcertó a los espectadores pues el proyecto producido por producida por Bradley Cooper, se perfilaba como uno de los más prometedores de ese año para la cadena televisiva.

El presidente de CBS declaró que la serie había fallado en conectar con los espectadores decidiendo no renovarla para una segunda entrega.

3.Anne With An E

Producida por CBC (Canadá) y coproducida por Netflix, Anne With An E, es una serie canadiense basada en las novelas “Anne of Green Gables” de Lucy Maud Montgomery.

La serie está ambientada principios del siglo XX, y nos narra la historia de Anne, una niña huérfana que es adoptada por los hermanos Matthew y Marilla Cuthbert pero tras un error en el proceso de adopción Anne se enfrena a su primera decepción y con ello una serie de aprendizajes y aventuras.

La serie fue estrenada el 19 de marzo de 2017 y aunque la aceptación de la serie no fue inmediata sin duda fue en aumento con el paso del tiempo, pero tras tres temporadas Netflix anuncio su cancelación creando una oleada de comentarios negativos ante esta decisión.

Fue tanto el revuelo causado entre los fans que se crearon miles de peticiones en Change.org con el fin de evitar la cancelación de esta producción. A pesar de los esfuerzos del fandom por continuar con la historia de Anne en pantalla, Moira Walley-Beckett, creadora de la serie, explico vía Instagram que la decisión era definitiva tras un conflicto de intereses por parte de CBC y Netflix.

4.Sense 8

Creada y escrita por las Hermanas Wachowski y J. Michael Straczynski y producida por Netflix,“Sense8”, narra la historia de ocho desconocidos que después de experimentar la trágica muerte de una mujer a través de un visión o un sueño, se percatan de mantener una conexión mental y emocional entre ellos. Siendo capaces de comunicarse y compartir habilidades de esta manera.

La serie estrenada en 2015 por Netflix, con un total de dos temporadas y la buena aceptación por parte de los espectadores fue cancelada de un momento a otro, volviendo a Netflix víctima de fuertes críticas a través de las redes sociales viéndose obligado a explicar el porqué de esta decisión.

A pesar de esto, la inconformidad se mantuvo, pero esto no revoco la decisión tomada por la plataforma de Streaming, ya que el costo de la producción era de aproximadamente 8 millones de dólares por capítulo, siendo esta la mayor razón para terminar con la producción de la serie.

5.The Society

Siendo una de las cancelaciones más recientes y a pesar de haber anunciado su segunda temporada, “The Society” ha sido cancelada de acuerdo a un comunicado emitido por la plataforma de Streming, Netflix.

Esta decisión, no solo causo enojo entre los fans pues algunos de los actores que participaron en el desarrollo de la historia no se hicieron esperar para dar su opinión acerca de los hechos.

“Tenemos el corazón roto, esto es un gran fastidio, pero así es como funcionan las cosas a veces. No tenemos control sobre eso”, declaró Kathryn Newton , a través de su cuenta de Instagram.