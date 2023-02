10 películas sobre IA que no te puedes perder este 2023

Si lo que quieres es fundirte en el sofá viendo películas que quizá no has visto aún y te hagan sentir más inquieto ante el acelerado desarrollo tecnlógico de la inteligencia artificial, entonces has llegado al lugar adecuado.

Esta selección incluye algunos lanzamientos recientes que continúan explorando el mundo de las AI. Desde comedias tripis hasta thrillers que te dejarán con el Jesús en la boca, sin duda esta variedad de películas ofrece una visión perturbadora sobre nuestra relación con una de las tecnologías más espeluznantes de todos los tiempos.

“M3GAN” (2023)

¿Te gustaría tener una compañía perfecta y una mano amiga para ayudarte a cuidar a tu sobrina huérfana? Pues tienes suerte, porque M3GAN es exactamente eso. Una IA –muy a lo Chucky, pero en un futuro distópico nada lejano– diseñada por Gemma, la especialista en robótica más brillante en el campo. Esta muñeca parecida a un humano está programada para ser la mejor amiga, maestra, compañera y protectora para el niño al que está vinculada.

Cuando Gemma se encuentra en la difícil posición de ser la cuidadora de su sobrina Cady, puede sentir la presión y no está completamente segura de su capacidad como madre. Sin embargo, con su trabajo aplastándola, ella decide vincular su prototipo de M3GAN con Cady en un intento de solucionar ambos problemas. Pero esta decisión tendrá consecuencias inimaginables que cambiarán sus vidas para siempre.

Como casi todas las grandes anti-heroínas androides en la televisión y cine, eventualmente se desvía de su programación y se convierte en una máquina asesina letal que estrangula y atormenta a sus víctimas. Mismas que casi siempre “lo merecen”, detalle perspicaz que le da a M3GAN una cierta confianza desafiante.

Como pilón cultural, vale mencionarse que el director Gerard Johnstone eligió astutamente la banda sonora para reflejar este estado de ánimo con “Walk the Night” de Skatt Bros, pues gracias a ello y sus acrobacias pachecas, M3GAN consiguió resonar en el memeverso al igual que postularse como un ícono de culto para la comunidad LGBT+, ya que también satíricamente aborda lo que se considera hoy día políticamente correcto. En fin, todo termina con un final loco y una obvia configuración para una secuela, la cual será más que bienvenida. La netflix 🤷🏽‍♂️

“JUNG_E” (2023)

Hablando de netas, esta siguiente peli sólo la incluímos porque es reciente y fue dirigida nada más y menos que por Yeon Sang-ho, quien también dirigió “Tren a Busan” (¡JOYA!).

En el año 2194, una guerra civil se desencadena entre los supervivientes de una catástrofe en la Tierra. La heroína de guerra, Major Jung-e, entra en coma después de sufrir graves heridas y su familia es forzada a donar su cerebro al “Laboratorio de Nueva Generación”. Con estos datos, el laboratorio crea un robot con inteligencia artificial que se utiliza para simular la guerra. Durante una de estas simulaciones, Seo-hyun, la hija de Jung-e y líder del equipo de investigación robótica, descubre el secreto oculto de su madre a través de múltiples experimentos.

“Finch” (2021)

Esta es una película postapocalíptica con Tom Hanks como el protagonista, Finch, un ingeniero robótico que es uno de los pocos sobrevivientes de un cataclismo solar. Con su perro (llamado Goodyear; sí, totalmente un guiño al famoso Wilson de “Cast Away”) como su única compañía, Finch crea un robot para cuidarlo después de que él se vaya. Pero una tormenta se acerca y los obliga a huir hacia San Francisco. Durante el viaje, Finch enseña al robot (llamado Jeff) valiosas lecciones sobre la vida y la protección de su perro, mientras Jeff muestra más iniciativa.

Así que ya sabes, para ver ésta hay que tener unos Kleenex o un hombro cerca, porque vas a a llorar seguramente.

“Free Guy” (2021)

Esta peli de acción y aventura de ciencia ficción con efectos visuales impresionantes fue dirigirada por Shawn Levy y te va a encantar si eres gamer. Protagonizada por Ryan Reynolds, la película sigue a Guy, un NPC (personaje no jugable) en un videojuego llamado “Free City” que se da cuenta de que es parte de un juego y decide convertirse en el héroe de su propia historia.

A lo largo del juego, Guy se enfrenta a varios desafíos y trabaja con una jugadora llamada Molotov Girl, interpretada por Jodie Comer, para salvar a Free City de los planes malvados del dueño de los derechos y decisiones sobre el juego, Antoine, interpretado por un Taika Waititi hilarante.

Con un humor ácido y una gran cantidad de acción y efectos visuales, “Free Guy” es una película –con guiños incómodos hacia los fanáticos del multiverso de la saga GTA– que ha sido elogiada por su enfoque en la importancia de la amistad, honestidad, y sobre todo por incitar a su audiencia a romper las barreras normies.

“Mother/Android” (2021)

“Mother/Android” sigue a Georgia Olsen, quien descubre que está embarazada en Nochebuena y se encuentra incierta sobre su relación y su deseo de ser madre. Después de una noche en una fiesta universitaria, una invasión de robots provoca un apocalipsis tecnológico. Nueve meses después, Georgia y su pareja, Sam, tratan de llegar a Boston, donde han oído rumores de un barco que transporta madres a Asia. Viajan a través del bosque y luchan por sobrevivir mientras huyen de los robots como si fuesen zombies.

“Oxygen” (2021)

Protagonizada por Mélanie Laurent, la historia sigue a una mujer que despierta en una cápsula de criogenización sin recuerdos ni información sobre su identidad. Mientras lucha por escapar y descubrir la verdad, ella se da cuenta de que su suministro de oxígeno está disminuyendo rápidamente y debe tomar decisiones rápidas para sobrevivir. ¿Podrá descubrir su pasado a tiempo? ¿O quedará atrapada para siempre en la cápsula?

“Superintelligence” (2020)

En “Superintelligence”, Melissa McCarthy es retratada como la persona más promedio en la Tierra. Sin embargo, esto no hace justicia a su talento y su presencia cómica atrevida. El personaje de Carol Peters es plano y sin personalidad, y la trama gira en torno a una inteligencia artificial que quiere estudiarla para lograr una comprensión más profunda de la humanidad. Esta película ha sido criticada por su premisa y su falta de química entre los personajes, entre otras cosas, pero para un domingo palomero con la familia, aguanta. Ésta sí no es para clavados sobre el tema de la IA, pero tiene relación con éste.

“Automation” (2019)

Esta sátira sci-fi sigue a los empleados de una empresa de tecnología mientras luchan por sobrevivir en un mundo donde sus trabajos están siendo reemplazados por robots (¿suena familiar?).

Cine B en su máximo esplendor, recomendamos un buen canuto y monchis chidos para que valga la pena el tiempo que vas a perder viéndola, a menos que… seas fan de este tipo de torturas como nosotros 👀

“TAU” (2018)

Esta película es de un futuro cercano, donde una joven, llamada Julia, es secuestrada y retenida en un apartamento futurista por un científico loco llamado Alex. Alex usa una IA altamente avanzada, similar a HAL 9000 de Kubrick, pero llamada TAU, para controlar y experimentar con su prisionera.

Luego viene lo interesante, ¿qué pasa cuando Julia comienza a desarrollar una relación con TAU? ¿Será capaz de escapar de la opresión de Alex y ganarse la libertad con la ayuda de la IA? ¿O será TAU realmente el villano detrás de todo? La película te mantendrá al borde de tu asiento mientras explora la relación entre el ser humano y la tecnología y las complejas ramificaciones éticas de la creación de una inteligencia artificial pasada de lanza.

“Morgan” (2016)

Esta peli se desarrolla en un futuro cercano y sigue la historia de una joven llamada Morgan, interpretada por la camaleónica Anya Taylor-Joy. Morgan es un ser artificial creado por un grupo de científicos y su misión es evaluar su desempeño y determinar si es seguro para la humanidad. Sin embargo, las cosas comienzan a salirse de control cuando Morgan demuestra tener habilidades y poderes sobrenaturales.

A medida que la tensión aumenta y los científicos luchan por decidir qué hacer con Morgan, la película explora temas como la ética de la creación de seres artificiales y la relación entre la tecnología y la humanidad. En resumen, “Morgan” es una película emocionante y reflexiva que ofrece un desempeño impresionante por parte de Anya Taylor-Joy.

Conclusión

Sin duda es todo un viaje ver cómo el cine ha retratado a lo largo de los años nuestra relación con la inteligencia artificial. Desde robots altamente avanzados que luchan por su propia autonomía y humanidad (como si fuéramos menos humanos que ellos), hasta historias que vislumbran lo estúpidos que podemos llegar a ser en relación al control sobre nuestras propias creaciones y actos. Por si eso fuera poco, también aborda críticas sociales que cuestionan cuán lejos puede llegar la arrogancia humana.

¿Será que sólo nos queda tomar nota y prepararnos para el futuro inminente?