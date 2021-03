Te traemos 5 mujeres poetas para el Día Mundial de la Poesía.

The Anglo Library celebra el Día Mundial de la Poesía que se conmemora cada 21 de marzo y nos recomienda 5 mujeres poetas de diversas nacionalidades que escriben en inglés y que han renovado el lenguaje con sus poemas.

TXT: Marcela Santos

Charly Cox

La poeta británica Charly Cox es autora de la colección de poemas She must be Mad, que se convirtió en un best-seller en el Reino Unido. Cox escribió los poemas del libro cuando tenía entre 15 y 18 años de edad. Sus versos giran alrededor de temas serios vistos desde la experiencia adolescente como la imagen corporal femenina y las enfermedades mentales. En el 2018 fue reconocida en la famosa lista de Forbes “30 Under 30”.

Amanda Gorman

Si viste la inauguración presidencial de Joe Biden, ya has tenido la oportunidad de escuchar la poderosa voz lírica de Amanda Gorman. El trabajo de esta poeta de 23 años trata los temas de la opresión, la diáspora africana y el feminismo. Su poema más reciente, “Earthrise”, expone la crisis climática que actualmente afecta nuestro planeta.

Emma Wright

Emma Wright es una joven poeta que está incidiendo directamente en atraer un nuevo público a la poesía en inglés. Su editorial The Emma Press, fundada en 2016, se dedica a publicar libros de poesía para niños con rotundo éxito. Su trabajo en el ámbito editorial ha sido reconocido con el premio Michael Marks para Publicaciones de Poesía.

Emtithal Mahmoud

Emtithal “Emi” Mahmoud es toda una maestra del slam poetry. La poeta sudanesa ganó el Campeonato Internacional de Poesía Slam en el 2015. Tres años después, se convirtió en Embajadora de buena voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Te invitamos a buscar más acerca de su trabajo, ya que sus contribuciones al ámbito del spoken word son imperdibles.

Melissa Lozada-Oliva

Melissa Lozada-Oliva es una escritora y performer norteamericana de ascendencia guatemalteca y colombiana. Además de escribir poemas que giran en torno a la experiencia de las mujeres latinas que viven en Estados Unidos, ha escrito inteligentes ensayos para REMEZCLA y The Huffington Post. Su libro Peluda es un trabajo interesante que toma el vello corporal como hilo conductor para discutir su rol en la identidad de las mujeres migrantes.

Estas son las recomendaciones del mes de The Anglo Library, la única biblioteca británica pública con una colección completamente en inglés gracias al apoyo de Anglo Arts, el departamento cultural de The Anglo Mexican Foundation.

