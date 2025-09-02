Regresa la 4ª Muestra Cinematográfica del Golfo con una propuesta de proyecciones de cine mexicano, que invitan a sumergirte en historias que desafían fronteras y que exploran culturas diversas.

Entre las películas que podrás ver se encuentra No nos Moverán de Pierre Saint Martin protagonizada por Luisa Huertas, film con proyección al aire libre que inaugura el festival. La actriz Ángeles Cruz dará una charla en el Museo del Trapiche en el marco de su retrospectiva. También podrás ver el estreno del documental La Falla de Alana Simoes.

La 4ª Muestra Cinematográfica del Golfo, que se llevará a cabo del 5 al 10 de septiembre en distintos espacios culturales, teniendo como sedes principales el Museo Interactivo Trapiche y la Plazuela 27 de Septiembre, donde se realizarán proyecciones al aire libre para todo el público. Los Mochis Sinaloa.