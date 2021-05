El rapero 21 Savage ha estrenado un nuevo sencillo titulado “Spiral”, el cual formará parte del soundtrack de la próxima película de la franquicia de Saw.

La nueva canción llegó acompañada de un videoclip en el que se le ve al rapero colgado hacia abajo en un baño extremadamente sucio. A lo largo del audiovisual se intercalan imágenes de la película.

“Spiral” llega luego de que se anunciara que 21 Savage también fungirá como productor ejecutivo del soundtracks completo de la película. El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Spiral: From The book of saw es la nueva y séptima película de la franquicia de Saw. Ésta será protagonizada por Chris Rock, Samuel L. Jackson y Max Minghella y su estreno está programado para realizarse el próximo 14 de mayo en las salas de cine de todo el mundo.

Foto de portada tomada del Instagram de 21 Savage.