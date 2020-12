100 gecs han compartido una nueva canción navideña llamada “Sympathy 4 The Grinch“. Laura Les y Dylan Brady cantan sobre robar los regalos de Santa en plena navidad mientras los reparte.

Laura Les y Dylan Brady mezclan su voz en este track, que cuenta la historia de una persona que está tan decepcionada con sus regalos que encuentran a Santa y le roban su bolso. “Never gave me a goddamn thing that I want,” el dúo canta.

“I was good every day but he didn’t give a fuck/This year, put the top on the back of the truck/Santa’s banging on the back of the truck.” Mientras tanto, la banda se unió recientemente a 3OH! 3 para su sencillo de regreso “Lonely Machines”, que fue el primero desde “Night Sport” de 2016.

“Lonely Machines” es la última de una extensa lista de colaboraciones que tuvo 100 gecs. En septiembre, la pareja unió fuerzas con Rico Nasty en “IPHONE” después de haber hecho publico el anuncio de una posible colaboración.

100 gecs también colaboró con Fall Out Boy y más en su reciente álbum 1000 Gecs & the Tree of Clues, un álbum de remezclas de su debut de 2019 1000 Gecs.

Foto tomada del Instagram de 100 gecs