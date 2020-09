Mientras esperamos a que los conciertos en vivo estén de vuelta, ver shows pasados siempre será una buena idea. Afortunadamente en YouTube podemos encontrar todas las sesiones de los Tiny Desk Concerts, una serie de presentaciones organizadas por la National Public Radio Music.

Estos principalmente se caracterizan por la intimidad y austeridad en la que los artistas invitados se presentan, dándonos diferentes e interesantes versiones de sus canciones. Ya han sido muchas las celebridades que han pasado por el escritorio del programa All Songs Considered, pero nosotros hemos seleccionado 10 que definitivamente son imperdibles.

Así que dale play y disfruta de estos Tiny Desk Concerts:

1. Mac Miller

El fallecido rapero hizo su Tiny Desk Concert como parte de la promoción de su disco Swimming el 6 de agosto de 2018, siendo éste la primera vez que interpretaba tracks de ese disco frente a una audiencia. Además de que contó con la compañía de Thundercat para “What’s The Use?”.

2. Jorja Smith

La austeridad con la que se hacen estos conciertos sólo sacó a relucir aún más el enorme talento y la impactante voz que tiene Jorja Smith. La cantante dio un show memorable durante el que interpretó las canciones “On My Mind”, “Teenage Fantasy” y “Blue Lights”.

3. Tyler, The Creator

El performance de Tyler, The Creator ha sido uno de los más producidos pero siempre con la idea principal de los Tiny Desk Concerts. Con luces en colores morado y rosa, grandes coristas acompañándolo y su grandiosa personalidad, Tyler llegó para presentar algunas canciones de su disco Flower Boy.

4. Rhye

Hace dos años Rhye llegó al escritorio de All Songs Cosidered para llenarlo de velas y buena música. El suave sonido de los instrumentos acompañados de la dulce voz de Mike Milosh te van envolviendo poco a poco en una vibra increíblemente romántica.

5. Harry Styles

Tras el lanzamiento de su exitoso disco Fine Line, el ex One Direction tuvo su primer Tiny Desk Concert, durante el que acompañado de su banda de tour, Styles interpretó tres canciones de su última producción. Además de que entre las canciones plática un poco del proceso que tuvo para escribir estos temas.

6. Sesame Street

Sí, tal y como lo lees. Nuestros personajes favoritos de Sesame Street tuvieron su propio Tiny Desk Concert para celebrar sus 50 años repartiendo amor y enseñándole a millones de niños las letras y números. Junto con unos músicos, Elmo y compañía interpretaron algunas de las canciones más exitosas de la serie.

7. Anderson .Paak & The Free Nationals

Las combinaciones que hace Anderson .Paak y Free Nationals de R&B (e incluso tintes de jazz) y hip-hop en este show de verdad son fuera de otro mundo. La poderosa voz de Anderson y su estilo te evocan a los mejores éxitos de la década de los setenta y ochenta.

8. Natalia Lafourcade

Han sido ya varios los mexicanos que han grabado un Tiny Desk Concert, sin embargo el de Natalia Lafourcade es uno de los mejores. Acompañada de dos de los músicos que tocaron con Chavela Vargas, Lafourcade interpretó canciones de su disco Musas: Un Homenaje al Folclore Latinoamericano en Manos de Los Macorinos Vol. 1.

9. Superorganism

El Tiny Desk Concert sin duda es uno de los más divertidos e interesantes que hay. Principalmente porque la banda decidió utilizar objetos como zapatos, cajas, carros, botellas y demás para darle sonido a sus canciones. Además de que su vibra es súper alegre y ni hablemos de el gran talento que poseen.

10. IDLES

Todas las presentaciones de IDLES siempre son energía pura y la que realizaron en su Tiny Desk Concert no podía quedarse atrás. Con poderosas y estremecedoras guitarras, Joe Talbot y compañía interpretaron algunas canciones de su tan aclamado álbum Joy As An Act Of Resistance.