No cabe duda de que esta década fue un lapso plagado de cintas sumamente notables las cuales marcaron a toda una generación.

A continuación te ofrecemos una lista con los ejemplos más notables de dicho asunto:

El terror de carácter folclórico tuvo un notable renacimiento gracias a esta auténtica joya la cual se vale de una propuesta estética plenamente siniestra para ofrecernos toda una reflexión acerca de las figuras espirituales que durante años han definido a la moral occidental.

–Okja. (Bong Joon-ho, 2017).

A lo largo de su carrera Bong Joon-ho se ha destacado por ser un auténtico cronista de la condición humana quien, a través de las capacidades del relato fantástico, ha logrado gestar notables radiografías existenciales. Okja es, sin lugar a dudas, uno de los ejemplos más importantes de dicho fenómeno.

–Holy Motors. (Léos Carax, 2012).

Un auténtico experimento fílmico el cual deja en claro las capacidades mutables del celuloide. Como si se tratara de un ser autónomo, esta cinta se libra de todo tipo de ligadura conceptual para transitar libremente por distintas puestas en escena; misma situación que da como resultado todo un collage iconográfico.

–Melancholia. (Lars von Trier, 2011).

No cabe duda de que, a lo largo de esta década, el director de Dancer in the Dark nos ofreció todo un caudal de trabajos los cuales sorprendieron tanto por su propuesta estética como por su contenido transgresor; sin embargo, no cabe duda de que la joya de la corona es esta producción la cual lleva a extremos inenarrables las capacidades pictóricas del celuloide.

–The Wolf of Wall Street. (Martin Scorsese, 2013).

Valiéndose de un estilo verdaderamente rocambolesco -la comedia oscura siempre será su músculo más fuerte- Scorsese se da a la tarea de indagar en la serie de particularidades auto-destructivas que definen al capitalismo salvaje postmoderno.

–Blade Runner 2049. (Denis Villeneuve, 2017).

El género de la ciencia ficción encontró en Villeneuve a uno de sus caudillos más actuales y contundentes. La mejor muestra de dicho fenómeno es esta epopeya futurista la cual empuja hacia nuevos niveles estéticos y perceptivos la propuesta original de Ridley Scott.

–Isle of Dogs. (Wes Anderson, 2018).

Imposible no incluir en esta lista una cinta animada, y qué mejor representante que esta obra maestra la cual reconfigura las capacidades emotivas del stop motion para ofrecernos una serie de texturas -tanto físicas como mentales- las cuales operan directamente sobre las fibras más sensibles del receptor.

–Inside Llewyn Davis. (Hermanos Coen, 2013).

La escena de la música folk gestada a principios de los sesenta es recreada de forma magistral a través de esta cinta la cual se vale de un argumento plenamente desolador para gestar una auténtica metáfora con respecto a las tragedias cotidianas que son propias del devenir humano.

–Only Lovers Left Alive. (Jim Jarmusch, 2013).

El cine de vampiros más legendario adquiere nuevas dimensiones a través de esta cinta la cual se transforma en una contundente carta de amor a la movida gótica norteamericana. Romanticismo decimonónico hecho cine, ni más ni menos.

-The Tree of Life. (Terrence Malick, 2011).

Esta cinta podría definirse como una auténtica analogía acerca de la serie de cohesiones y afectos que le dan forma a nuestro universo. Apoyándose fuertemente en la fotografía manufacturada por Emmanuel Lubezki, Malick conjura todo un mosaico de emociones y perspectivas ontológicas capaces de conmover hasta al más huraño.