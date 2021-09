Placebo es una de las bandas que se impregnaron en el ADN de los mexicanos, aunque su primer disco fue valorado tiempo después, en nuestro país los conocimos con el Without You I’m Nothing de 1998, aprovechando que el viernes estrenaron ‘Beautiful James‘, una nueva canción y que se viene mucho más de esta nueva etapa de la banda repasamos algunas de las frases más emblemáticas de sus canciones:

10.-And it all breaks down at the role reversal / Got the muse in my head she’s universal / Spinnin’ me round she’s coming over me / And it all breaks down at the first rehearsal.

Esa femme fatal que se nos cruza en la vida para amedrentarnos, intoxicarnos de su sexapil, sabes que existen, que algún día aparecerá y cuando llega, perder todo por tu Nancy. Nunca digas nunca y por eso Placebo hizo esta canción para advertirte los peligros de caer en su magia.

9.-“I’m unclean, a libertine / And every time you vent your spleen / I seem to lose the power of speech / You’re slipping slowly from my reach / You grow me like an evergreen / You’ve never seen the lonely me at all”

Un verso magistral de ‘Without You, I’m Nothing’, la enorme colaboración de Bowie con Placebo, una llamada de acción al adiós que no quieres que suceda nunca, a ese momento en que se congela el tiempo y no puedes desprenderte de alguien que ya no pertenece a tu vida, a tu tiempo, que incluso puede ser nocivo, pero no puedes soltar.

8.-“One last thing before I shuffle off the planet / I will be the one to make you crawl / So I came down to wish you an unhappy birthday”

De vez en cuando se te aparece un fantasma del pasado, en esta ocasión eres tú el fantasma que ha venido a romper con el orden en la vida de alguien más. Claro que todos hemos pasado por este pasaje de ‘Infra-red’.

7.-“I serve my head up on a plate / It’s only comfort, calling late / ‘Cause there’s nothing else to do / Every me and every you”

Ese momento desgarrador en el que prefieres ceder todo y dárselo a otra persona en charola de plata para cerrar ciclos y decir adiós es la base que cimienta “‘Every You, Every Me’, una de las obras cumbres del rock contemporáneo, una obra maestra para decir ALV cada quien sus cubas.

6.-“Sometimes it’s fated / Disintegrate it / For fear of growing old / Sometimes it’s fated / Assassinated”

‘This Picture’ nos refleja la visión de una especia de Dorian Grey con miedo a crecer, pero quién en su vida no ha temido por volverse viejo, por ese destino implacable que nos genera incertidumbre, que pone a tambalear lo que somos y donde estamos.

5.-“I got too many friends / Too many people that I’ll never meet / And I’ll never be there for”

En ‘Too Many Friends’ Placebo cuestiona esta época en la que vivimos conectados y rodeados de gente de manera virtual, en la que puedes tener contacto todo el tiempo en comentarios, likes y demás interacciones ¿pero en verdad esa gente estará ahí para ti y tú para ellos en el momento más difícil?

4.-“There are twenty years to go / A golden age I know / But all will pass, and end too fast you know”

‘Twenty Years’ nos da un aire trágico existencialista acercando a la banda de Brian Molko a las letras de la fase más oscura (y elegante) de The Cure, porque con 20 años por delante sabeos que vendrá una época de oro en nuestra vida, pero también que todo se irá demasiado rápido.

3.-“I’ll describe the way I feel: Weeping wounds that never heal”

Esa oda inspirada en la experiencia con la ketamina titulada ‘Special K’ nos deja esta frase que conecta perfecto con nosotros los mexicanos tan amantes del dolor y el sufrimiento, porque este sistema en el que nos tocó vivir nos hace sentir como esa herida que nunca sana.

2.-“A friend in need’s a friend indeed, a friend with weed is better”

Extraída de ‘Pure Morning’ el sencillo que nos presentó a la banda en la radio mexicana y que sonó ad nausea en Radioactivo, sin duda es un gran grito de solidaridad y amistad, porque un amigo con necesidades y problemas siempre será un amigo, pero por supuesto que un amigo con hierba es aún un mejor amigo. Un himno radiofónico de los tiempos de gloria de Radioactivo 90.5.

1.-“You are one of God’s mistakes. You crying, tragic waste of skin”

Nos despedimos con ‘Song to Say Goodbye’. Ay dolor, pésenme la botella de tequila porque todos tenemos una persona así, que al llorarnos nos hace darnos cuenta que todo fue un error, quizá un error de dios que dio vida a sólo un desperdicio de carne (el autor de este texto se hizo bolita y se tiró al suelo).

Rockeros, punks, goths, alternativos, emos y hasta fresas han vivido y sufrido con las canciones de Placebo, esperemos que aunque parece que hoy día cojean por la falta de su ex baterista, puedan retomar el camino con su próximo material.

