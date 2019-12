Llegó la navidad, y con ella un sinfín de villancicos que nos sabemos de memoria, además de los ya famosos temas pop que suenan en todos los rincones de la ciudad. Sin embargo, las fiestas decembrinas no siempre tienen que ser sinónimo de aburridas canciones típicas.

Hay muchos grupos que se han encargado de darle un sonido más divertido al catálogo navideño, o bien crear sus propios temas acerca de éstas festividades. Gracias a ello, ésta época llena de amor y paz puede tener también un soundtrack mucho más cool, sin dejar de lado el bello espíritu navideño.

Es por eso, que nos dimos a la tarea de armar una lista con 10 canciones perfectas para escuchar esta Noche Buena:

1.Happy Xmas (War Is Over) – John Lennon & Yoko Ono

En contexto, la canción fue hecha a raíz de la guerra de Vietman. Con ella y letreros que decían War Is Over, Lennon y Yoko Ono buscaban erradicar la violencia alrededor del mundo.

2. Navidad Rock – Rebel Cats ft. Denise Gutiérrez

Este tema fue incluido en el disco Rebel Cats y sus Amigos, y cuenta con la colaboración de la cantante de Hello Seahorse!, Denise Gutiérrez. Y si hay algo seguro, es que los Rebel Cats siempre saben como llenar de rockabilly y diversión todo, incluyendo navidad.

3. All I Want For Christmas is You – My Chemical Romance

El regreso a los escenarios de Gerard Way y compañía, es el pretexto ideal para traer de vuelta este cover que le realizaron a la cantante Mariah Carey. Esto como parte de un disco edición especial llamado Gift Wrapped: 20 Songs That Keep On Giving.

4. Merry Christmas (I Don’t Want to Fight Tonight)- The Ramones

Cuando las peleas y los corazones rotos llegan a querer arruinar ésta noche especial, nada mejor que arreglar las cosas al ritmo del punk de The Ramones. Esta canción es una buena forma de mantener la paz en navidad y recordar que el amor es lo debe abundar.

5. I Won’t Be Home For Christmas – Blink 182

Blink 182 se ponen rebeldes y retratan el sentimiento de fastidio por la navidad y el tener que aguantar a gente que no soportas el resto del año. La canción originalmente salió como un sencillo, sin embargo después fue integrado a la compilación A Santa Cause: It’s a Punk Rock Christmas.

6. Merry Christmas, Baby (Please Don’t Die) – Crocodiles & Dum Dum Girls

Hace algunos años, Crocodiles y Dum Dum Girls se unieron para crear una canción navideña. En la que entre los característicos sonidos de guitarra de ambos, tocan el tema de la depresión y esa esperanza de felicidad que trae consigo la navidad.

7. A Christmas Duel – The Hives & Cyndi Lauper

Ok, si no creías en los milagros navideños, aquí te dejamos una colaboración que te hará creer. Aunque los suizos y la cantante pop son muy distintos, la combinación del garage rock de ellos y la poderosa voz de Lauper formaron una increíble combinación.

8. Don’t Shoot Me Santa – The Killers

Como navidad también trata de ayudar a los demás, The Killers apoyó a una noble causa con esta canción. Don’t Shoot Me Santa fue escrita por los miembros de la banda, con el fin de recaudar dinero para la campaña Product Red, encabezada por Bono y Bobby Shriver. La cual buscaba apoyar la lucha contra el sida en niños africanos.

9. Xmas Time of the Year – Green Day

En 2015, el regalo de Santa fue una nueva canción de Green Day. Después de estar tres años inactivos, Billie Joe Armstrong y compañía presentó esta canción navideña que marcaría el regreso de la banda.

10. Lonely This Christmas – The Growlers

Por último, pero no menos importante, tenemos esta joya por parte de The Growlers. Como cada año, Brooks, Matt y Kyle realizaron su famoso show navideño en Los Ángeles, donde grabaron este melancólico cover al clásico de Mud.