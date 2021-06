¡Ya llegó la temporada de canciones nostálgicas! Vivir en la Ciudad de México es saber que la lluvia te va a acompañar de menos medio año, al estar en un valle a 2250 metros sobre el nivel del mar, de marzo a octubre la lluvia está presente. Mientras que en otras latitudes más cercanas a la costa esta temporada del año significa calor, pool parties, chapuzón y más delicias del clima meridional, nosotros solo vemos un día nublado tras otro.

Esto da un mood muy peculiar, y hay quienes llegan a explicar la tendencia y afinidad del mexicano por la música oscura y la relación con los ingleses, nada está comprobado, pero como te entiendo a la perfección te recomiendo 10 canciones nostálgicas que te pueden complementar el mood del día de hoy:

10.-The Cure – ‘Untitled’:

Si bien es un deep cut, es un hit para los clavados y la canción que cierra el Desintegration es una canción nostálgica que te pondrá de buen humor, el arrancar con la melodica es como que la canción te sujeta de la mano para llevarte por un viaje etéreo en el que vas flotando más allá de la habitación en la que la lluvia te tiene encerrado.

9.-Las ligas menores – ‘Accidente’

Mucha gente se bajonea con este clima, y justo este podría ser el accidente que te hace decirle a alguien “ven te necesito, todo es tan aburrido”, dale play sigue la letra y seguro entenderás a la perfección el mood de la canción.

8.-The Jesus and Mary Chain – ‘Happy When It Rains’

Si por el contrario la ausencia de calor, el fresco sonido de la lluvia y el olor a tierra mojada te pone de buenas sube el volumen y haz pogo desde tu cuarto o donde estés gritando a todo pulmón “I’m happy when it rains, i’m happy when it falls”.

7.-Lael Neale – ‘Every Star Shivers in te Darks’

Reminiscencias a Mazzy Star suficiente potentes como para tumbarte de nostalgia con ganas de hacerte bolita y no saber de nadie, una letra poderosa que te narra historias que hilvanan con esos recuerdos que te atormentan del pasado, adiós tristeza hola cantos a todo pulmón.

6.-Los Planetas – ‘Corrientes circulares en el tiempo’

Una vez más si te invade la nostalgia, manda todo al carajo enciérrate en tu cuarto sube el volumen a exorcizar esos fantasmas que quizá como canta J “Las secuelas de los viejos días estarán conmigo el resto de mi vida”.

5.-Austin TV – ‘Ella no me conoce’

La banda que más ensoñaciones ha causado en el país es simplemente perfecta para ayudarte a poner la mente en blanco, dejar escapar ese suspiro que te sale del alma y abrazar una almohada sin sentir el pasar del tiempo. De preferencia acompáñece de la bebida caliente de su preferencia.

4.-Gustavo Cerati – ‘Bocanada’

Lírica móvil que en sus sinsentidos reman en una corriente que poco a poco hará que tu cuerpo se contonee al ritmo de la MPC que en bucle construye capas sonoras que apapacha el corazón.

3.-Mus – ‘Duérmete Neñu Duerme’

Ya que entramos en terrenos derivados del trip-hop pasamos a esta joya de Fran Gayo y Monica Vacas, que en America son poco conocidos pero el EP Pigaz de estos asturianos es un tesoro perdido para las almas nostálgicas, y esta canción de cuna puede ser tu placebo perfecto a falta de quien te haga piojito.

2.-Antonio Vega – ‘El sitio de mi recreo’

A través de una poética lírica que nos lleva a la introspección para construir dentro de cada uno, ya que este genio se fue a la tumba sin haber confesado donde radicaba su propio espacio de confort que lo llevó a crear este imaginario edén de sol, espiga y deseo.

1.-Wilco – ‘How to Fight Loneliness”

Ya te hiciste bolita, tu mente te guió por ese camino, ni modo te cano la depre, no hay problema, nada como una canción escrita por alguien que estuvo ahí donde tu estás en repetición para tomar el valor de salir adelante, se vale llorar no hay problema tú saca todo.