070 Shake tiene en ‘Petrichor” un instructivo oscuro para transitar por el presente

Danielle Balbuena es de origen dominicano y nació en New Jersey; posee un gran talento para la composición y producción, a tal grado que su nombre artístico surge del nombre del colectivo al que se unió junto al código postal de su lugar de nacimiento; es así como 070 Shake debuta primero con el EP Glitter (2018) y luego ya con álbum mediante Modus Vivendi (2020).

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se convirtió en un talento emergente muy apreciado a partir que en el año de su primer EP figura como colaboradora cercana de Kanye West para el disco YE; a continuación, se hizo presente también en Daytona de Pusha T y Nasir de Nas.

A su impacto mediático hay que sumarle algunas relaciones con otras damas y declaraciones en las que no se define ni gay ni queer, ella subraya que solamente le gustan otras mujeres. 070 Shake destaca porque se decanta por el lado oscuro del R&B y ella aporta esa parte sombría al trabajo de sus amigos y raperos célebres.

Y ahora está de vuelta con Petrichor, una obra conformada por 13 canciones, en la que toca el piano, canta, toma otros instrumentos y produce alrededor de canciones algo lóbregas y melancólicas.

Hay que decir que en “Elephant” suena como los Depeche Mode más industriales en ciertos pasajes, antes de parar y decantarse casi por el spoken word; no deja de recurrir a texturas rugosas que combina con pianos prístinos.

A propósito de Petrichor hay que mencionar el tino que ha tenido 070 Shake para elegir “Song of Siren”, un tema del inmortal Tim Buckley -que ya tiene otros covers- y de la que se consigna que colabora, nada menos, que Courtney Love; circula información que dice que también estuvo presente la bajista de Hole, Melissa Auf der Maur, pero lo cierto es que no recibe crédito alguno. Acercarse a “Song of Siren” es todo un acierto para seducir a la crítica especializada y a los melómanos, más cuando recién la han retomado también Massive Attack en su directo.

Petrichor -su tercer álbum- posee hallazgos melódicos interesantes que se van espaciando en una entrega que se niega a ser complaciente y que es diversa y artísticamente propositiva. Además de Love, 070 tiene a JT en “Into Your Garden” y a Cam participando en “Never Let Us Fade”… jamás ha perdido ese sentido de trabajar en colectivo.

Ambient, rap, arreglos orquestales (“Pieces of You” es una joya), pop y acentos industriales confluyen en un álbum muy de nuestros días… ecléctico en alto rango sin perder ese halo oscuro que lo caracteriza. 070 Shake llega a mostrarse incluso como una solvente poeta en “Blood On Your Hands”. Aquí hay nerviosismo, cuestionamientos a la vida contemporánea y sus complicaciones; Petrichor es un instructivo áspero para transitar por el presente.

