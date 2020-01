Este fin de semana 070 Shake lanzará su álbum debut apadrinada por el sello de Kanye Wets, G.O.O.D Music, y por Def Jam Recordings, pero antes estrenó un sencillo más con video oficial. Esto es Guilty Conscience, el clip fue dirigido por Lauren Dunn.

Anteriormente ya había compartido Nice to Have, Morrow y Under The Moon, este último también ya con video. Con esta nueva entrega cuenta cómo espera que el karma se haga cargo de acomodar las cosas pues narra la culpa que se siente cuando eres infiel, para luego ir de la culpa al dolor cuando realmente también eras engañado. También abre el video con una reflexión en la que envidia la manera en la que los hombres gestionan su emociones.

La canción tiene más rasgos pop y beats más suaves que su antecesora pero conserva esos sintes retro que podemos estar seguros, definirán el sonido del álbum.

Míralo y escúchalo acá abajo:

Este es segundo video que se desprende de Modus Vivendi, el material con el que Danielle Balbuena (nombre real de 070 Shake) de ascendencia dominicana se presenta en el mundo del hip hop. Luego de que en 2018 colaborara con Kanye West en la canción Ghost Town con algunas líneas, este año lo comienza presentando su primer material de estudio y con una gira mundial de promoción.

Modus Vivendi se estrena el próximo 17 de enero y ya puedes pre-guardarlo en este enlace para escucharlo en cuanto esté disponible.

Tracklist

01 Under The Moon

02 Honey

03 Guilty Conscience

04 Glitter

05 Nice to Have

06 Accusations

07 Morrow

08 Sunday Night

09 SCAR

10 I Laugh When I’m With Friends But Sad When I’m Alone